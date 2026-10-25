Власти Ирака подозревают Израиль в возможных ударах по двум объектам в Багдаде, где, по данным источников, хранились китайские переносные зенитные ракетные комплексы, недавно доставленные из Ирана. Как сообщает Asharq Al-Awsat, иракские чиновники пока не имеют окончательных данных об исполнителях атак и способе их осуществления.

Взрыв на объекте Сил народной мобилизации

Отдельно 17 октября Силы народной мобилизации Ирака заявили, что локализовали пожар после взрыва на складе поврежденных боеприпасов на одном из своих объектов в районе Восточного канала Багдада. По их данным, пять человек получили легкие травмы. Расследование обстоятельств инцидента продолжается, а его результаты более недели не обнародовались.

Собеседники издания утверждают, что предполагаемый удар по двум объектам уничтожил крупную партию китайских систем противовоздушной обороны, переданную иракским группировкам, лояльным Тегерану. По их словам, атака произошла вскоре после прибытия грузов на склады. Asharq Al-Awsat отмечает, что информацию, в том числе о поступлении этих систем в Ирак, не удалось независимо проверить.

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Один из источников также сообщил о серии взрывов, начавшейся 1 октября и затронувшей склады вооруженных формирований в различных районах вокруг Багдада. По словам собеседников, на некоторых из этих объектов хранились беспилотники для разведки и атак.

Версия об израильской причастности

Иракский силовик заявил изданию, что у Багдада есть основания считать Израиль причастным к ударам по складам, однако механизм атак не установлен. Иракские власти также не имеют убедительных данных, которые окончательно устанавливали бы ответственных за инцидент.

В сообщении упоминаются противоречивые данные о полетах израильских истребителей при поддержке самолетов-заправщиков вблизи иранской границы в воздушном пространстве Ирака, однако независимого подтверждения этой информации нет. По словам иракского чиновника, премьер-министр Али аль-Заиди и военное командование собирают дополнительные сведения, в том числе о возможной связи инцидентов с сообщениями о нарушениях воздушного пространства после вывода коалиционных сил 30 сентября 2026 года. МИД Китая 28 июля опроверг сообщения о продаже или поставках КНР ракет и систем ПВО Ирану.

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