Google已开始部署Gemini 4 Hydrogen人工智能模型，该模型已在公司产品中取代Gemini 3.8 Flash。新模型面向此前由Flash系列模型处理的快速且经济高效的任务，Ars Technica报道。

速度与推理级别

Gemini 4 Hydrogen拥有四个推理级别：低、中、高以及新增的xhigh。根据Google的评估，在高推理级别模式下，Hydrogen的运行速度是Gemini 3.8 Flash的2.5倍。该公司还表示，该模型将虚构陈述的数量减少了五倍以上。

Google称，代码生成能力有所提升：在Terminal-Bench测试中，Hydrogen的得分超过Gemini 3.8 Flash的三倍。在xhigh模式下，该模型在Artificial Analysis Intelligence Index中获得54分，而Argon为50分。同时，Google将Argon和Carbon模型定位为更适合长时间任务和安全性的模型。

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搜索整合与开发者访问

Hydrogen将被整合到Google Search中。该公司称，这是其基于人工智能的搜索工具最大的一次更新。Google表示，该模型应能更好地处理由多个部分组成的长查询，AI Overviews和AI Mode中的回答将包含更多视觉元素。Google还称，fan-out search机制经过设置，可引用更多来源。

在搜索中，所有用户都将获得Hydrogen访问权限。在Gemini应用和AI Studio中，该模型已向AI Pro和Ultra订阅者开放，而AI Plus用户及免费版本用户目前使用Gemini 3.5 Flash-Lite。对于开发者，通过API访问的价格为每百万输入令牌1.50美元、每百万输出令牌7.50美元，与Gemini 3.8 Flash的价格相同。

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