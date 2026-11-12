Google начала внедрение ИИ-модели Gemini 4 Hydrogen, которая заменила Gemini 3.8 Flash в продуктах компании. Новая модель предназначена для быстрых и экономичных задач, которые ранее выполняли модели линейки Flash, сообщает Ars Technica.

Скорость и уровни рассуждений

Gemini 4 Hydrogen имеет четыре уровня рассуждений: низкий, средний, высокий и новый xhigh. По оценке Google, в режиме высокого уровня рассуждений Hydrogen работает в 2,5 раза быстрее Gemini 3.8 Flash. Компания также заявила, что модель более чем в пять раз сокращает количество вымышленных утверждений.

Google сообщает об улучшениях в создании кода: в тесте Terminal-Bench Hydrogen набрала результат более чем в три раза выше, чем Gemini 3.8 Flash. В режиме xhigh модель получила 54 балла в индексе Artificial Analysis Intelligence Index, тогда как Argon имеет 50 баллов. При этом Google позиционирует модели Argon и Carbon как более подходящие для длительных задач и безопасности.

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Интеграция в поиск и доступ для разработчиков

Hydrogen интегрируют в Google Search. Компания называет это крупнейшим обновлением своих поисковых инструментов на базе ИИ. По ее словам, модель должна лучше обрабатывать длинные запросы из нескольких частей, а ответы в AI Overviews и AI Mode будут содержать больше визуальных элементов. Google также утверждает, что механизм fan-out search настроен так, чтобы ссылаться на большее число источников.

В поиске доступ к Hydrogen должны получить все пользователи. В приложении Gemini и AI Studio модель уже доступна подписчикам AI Pro и Ultra, тогда как пользователи AI Plus и бесплатной версии сейчас используют Gemini 3.5 Flash-Lite. Для разработчиков доступ через API стоит 1,50 доллара за миллион входных токенов и 7,50 доллара за миллион выходных токенов — столько же, сколько стоила Gemini 3.8 Flash.

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