Google rozpoczął wdrażanie modelu AI Gemini 4 Hydrogen, który zastąpił Gemini 3.8 Flash w produktach firmy. Nowy model jest przeznaczony do szybkich i ekonomicznych zadań, które wcześniej wykonywały modele z linii Flash, informuje Ars Technica.

Szybkość i poziomy rozumowania

Gemini 4 Hydrogen ma cztery poziomy rozumowania: niski, średni, wysoki oraz nowy xhigh. Według oceny Google, w trybie wysokiego poziomu rozumowania Hydrogen działa 2,5 raza szybciej niż Gemini 3.8 Flash. Firma oświadczyła również, że model ponad pięciokrotnie ogranicza liczbę zmyślonych twierdzeń.

Google informuje o poprawie w tworzeniu kodu: w teście Terminal-Bench Hydrogen uzyskał wynik ponad trzykrotnie wyższy niż Gemini 3.8 Flash. W trybie xhigh model uzyskał 54 punkty w indeksie Artificial Analysis Intelligence Index, podczas gdy Argon ma 50 punktów. Jednocześnie Google pozycjonuje modele Argon i Carbon jako lepsze do długotrwałych zadań i bezpieczeństwa.

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Integracja z wyszukiwarką i dostęp dla deweloperów

Hydrogen zostanie zintegrowany z Google Search. Firma nazywa to największą aktualizacją swoich narzędzi wyszukiwania opartych na AI. Według niej model ma lepiej przetwarzać długie, wieloczęściowe zapytania, a odpowiedzi w AI Overviews i AI Mode będą zawierać więcej elementów wizualnych. Google twierdzi również, że mechanizm fan-out search skonfigurowano tak, aby odwoływał się do większej liczby źródeł.

W wyszukiwarce dostęp do Hydrogen mają otrzymać wszyscy użytkownicy. W aplikacji Gemini i AI Studio model jest już dostępny dla subskrybentów AI Pro i Ultra, podczas gdy użytkownicy AI Plus oraz bezpłatnej wersji obecnie korzystają z Gemini 3.5 Flash-Lite. Dla deweloperów dostęp przez API kosztuje 1,50 dolara za milion tokenów wejściowych i 7,50 dolara za milion tokenów wyjściowych — tyle samo, ile kosztował Gemini 3.8 Flash.

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