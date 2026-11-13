Netflix续订《维珍河》第九季——Variety

Netflix已续订爱情剧《维珍河》第九季。据Variety报道，按季数计算，该项目将成为该平台播出时间最长的原创剧集。

十集新剧集

第九季将由10集组成。该季播出后，《维珍河》的总集数将达到94集。第八季的制作已于夏季完成，Netflix计划于2027年首播该季。

此前，在Netflix原创项目中，只有动画喜剧《大嘴巴》和西班牙剧集《名校风暴》达到八季的规模。Netflix还表示，《维珍河》前七季累计获得超过5亿次观看。该平台将观看次数定义为剧集总观看时长除以其总片长。

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剧集团队

剧集主创帕特里克·肖恩·史密斯将回归参与第九季工作，并将担任执行制片人。该剧改编自作家罗宾·卡尔的系列小说，该系列包括20多本书，累计销量超过1300万册。

故事围绕执业护士梅琳达·门罗展开，该角色由亚历山德拉·布雷肯里奇饰演。她的角色为了寻找新的开始，搬到加利福尼亚州偏远小镇维珍河。该剧还由马丁·亨德森、科林·劳伦斯、珍妮·库珀、劳伦·哈默斯利、安妮特·奥图尔和蒂姆·马西森出演。

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