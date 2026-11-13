Netflix przedłużył Virgin River na dziewiąty sezon — Variety

Netflix przedłużył romantyczny serial Virgin River na dziewiąty sezon. Jak podaje Variety, pod względem liczby sezonów produkcja stanie się najdłuższym oryginalnym serialem platformy.

Dziesięć nowych odcinków

Dziewiąty sezon będzie składał się z 10 odcinków. Po jego premierze łączna liczba odcinków Virgin River osiągnie 94. Produkcję ósmego sezonu zakończono latem, a Netflix planuje jego premierę w 2027 roku.

Wcześniej poziom ośmiu sezonów wśród oryginalnych produkcji Netflixa osiągnęły jedynie animowana komedia Big Mouth oraz hiszpański serial Elite. Netflix poinformował również, że pierwsze siedem sezonów Virgin River łącznie uzyskało ponad pół miliarda wyświetleń. Platforma definiuje wyświetlenia jako łączną liczbę godzin oglądania serialu podzieloną przez jego całkowity czas trwania.

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Ekipa serialu

Showrunner Patrick Sean Smith powróci do pracy nad dziewiątym sezonem, a także będzie producentem wykonawczym. Serial powstał na podstawie cyklu książkowego pisarki Robyn Carr, który obejmuje ponad 20 książek sprzedanych łącznie w nakładzie przekraczającym 13 milionów egzemplarzy.

Historia koncentruje się na pielęgniarce praktykującej Melindzie Monroe, w którą wciela się Alexandra Breckenridge. Jej bohaterka przeprowadza się do odległego miasteczka Virgin River w Kalifornii, szukając nowego początku. W serialu występują także Martin Henderson, Colin Lawrence, Jenny Cooper, Lauren Hammersley, Annette O’Toole i Tim Matheson.

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