Netflix продовжив Virgin River на дев’ятий сезон — Variety

Netflix продовжив романтичний серіал Virgin River на дев’ятий сезон. Як повідомляє Variety, за кількістю сезонів проєкт стане найдовшим оригінальним серіалом платформи.

Десять нових епізодів

Дев’ятий сезон складатиметься з 10 епізодів. Після його виходу загальна кількість серій Virgin River сягне 94. Виробництво восьмого сезону завершили влітку, а його прем’єру Netflix планує у 2027 році.

До позначки у вісім сезонів серед оригінальних проєктів Netflix раніше дійшли лише анімаційна комедія Big Mouth та іспанський серіал Elite. У Netflix також заявили, що перші сім сезонів Virgin River сумарно набрали понад пів мільярда переглядів. Платформа визначає перегляди як загальну кількість годин перегляду серіалу, поділену на його загальний хронометраж.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Команда серіалу

Шоуранер Патрік Шон Сміт повернеться до роботи над дев’ятим сезоном і також буде виконавчим продюсером. Серіал заснований на книжковій серії письменниці Робін Карр: до неї входить понад 20 книжок, які загалом продалися накладом понад 13 мільйонів примірників.

Історія зосереджена на практикуючій медсестрі Мелінді Монро, роль якої виконує Александра Брекенрідж. Її героїня переїжджає до віддаленого містечка Вірджин-Ривер у Каліфорнії, шукаючи нового початку. У серіалі також знімаються Мартін Гендерсон, Колін Лоуренс, Дженні Купер, Лорен Геммерслі, Аннетт О’Тул і Тім Метісон.

Читай нас у