Netflix продлил Virgin River на девятый сезон — Variety

Netflix продлил романтический сериал Virgin River на девятый сезон. Как сообщает Variety, по количеству сезонов проект станет самым продолжительным оригинальным сериалом платформы.

Десять новых эпизодов

Девятый сезон будет состоять из 10 эпизодов. После его выхода общее количество серий Virgin River достигнет 94. Производство восьмого сезона завершили летом, а его премьеру Netflix планирует в 2027 году.

Ранее отметки в восемь сезонов среди оригинальных проектов Netflix достигли только анимационная комедия Big Mouth и испанский сериал Elite. В Netflix также заявили, что первые семь сезонов Virgin River суммарно набрали более полумиллиарда просмотров. Платформа определяет просмотры как общее количество часов просмотра сериала, деленное на его общий хронометраж.

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Команда сериала

Шоураннер Патрик Шон Смит вернется к работе над девятым сезоном и также будет исполнительным продюсером. Сериал основан на книжной серии писательницы Робин Карр, в которую входит более 20 книг, проданных общим тиражом свыше 13 миллионов экземпляров.

История сосредоточена на практикующей медсестре Мелинде Монро, роль которой исполняет Александра Брекенридж. Ее героиня переезжает в отдаленный городок Вирджин-Ривер в Калифорнии в поисках нового начала. В сериале также снимаются Мартин Хендерсон, Колин Лоуренс, Дженни Купер, Лорен Хаммерсли, Аннетт О’Тул и Тим Мэтисон.

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