阿根廷联邦刑事最高上诉法院裁定，将与前总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·德基什内尔家族有关的Hotesur和Los Sauces案件合并审理。合并后的审理将于10月23日星期五开始，《布宜诺斯艾利斯时报》报道。

案件指控

调查涉及位于阿根廷南部巴塔哥尼亚、属于费尔南德斯·德基什内尔家族的Hotesur和Los Sauces酒店连锁。检方称，案件可能涉及洗钱、参与非法组织和腐败。

根据控方说法，这些酒店可能被用于处理涉嫌回扣，这些回扣与商人拉萨罗·巴埃斯获得的数百万美元公共工程政府合同有关。巴埃斯是基什内尔家族的盟友。检察官称，巴埃斯为无人入住的酒店客房支付了大额账单。

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该程序涉及25名被告，其中包括克里斯蒂娜·费尔南德斯·德基什内尔的儿子马克西莫·基什内尔，以及商界人士和前官员。她的女儿弗洛伦西亚·基什内尔被排除在程序之外，因为法院认定她无权在作为调查对象的公司作出决定。

最高上诉法院的决定

此前，Los Sauces案的听证会计划于10月23日开始，而Hotesur案的审判则定于2027年3月19日开始。联邦刑事最高上诉法院第一庭以多数票推翻了拆分程序的决定。

法官丹尼尔·安东尼奥·彼得罗内和迭戈·G·巴罗埃塔韦尼亚投票支持合并案件，而亚历杭德罗·斯洛卡尔提出不同意见。彼得罗内指出，拆分程序未得到适当论证，组织困难、证人人数以及预计的听证会时长，都不足以成为拒绝合并审理的理由。

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