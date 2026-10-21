Федеральный уголовный кассационный суд Аргентины постановил рассматривать в одном процессе дела Hotesur и Los Sauces, связанные с семьей бывшего президента Кристины Фернандес де Киршнер. Объединенное рассмотрение должно начаться в пятницу, 23 октября, сообщает Buenos Aires Times.

Обвинения по делу

Расследования касаются гостиничных сетей Hotesur и Los Sauces в Патагонии на юге Аргентины, принадлежащих семье Фернандес де Киршнер. Прокуратура заявляет о возможном отмывании денег, участии в незаконном объединении и коррупции.

По версии обвинения, отели могли использоваться для проведения предполагаемых откатов, связанных с многомиллионными государственными контрактами на общественные работы, которые получал бизнесмен Ласаро Баэс — союзник семьи Киршнер. Прокуроры утверждают, что Баэс оплачивал значительные счета за гостиничные номера, в которых никто не проживал.

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В производстве фигурируют 25 обвиняемых, среди которых Максимо Киршнер, сын Кристины Фернандес де Киршнер, а также бизнесмены и бывшие чиновники. Ее дочь Флоренсия Киршнер исключили из процесса, поскольку суд пришел к выводу, что она не имела полномочий принимать решения в компаниях, являющихся предметом расследования.

Решение кассационного суда

Ранее слушания по делу Los Sauces планировалось начать 23 октября, а процесс по делу Hotesur — 19 марта 2027 года. Палата I Федерального уголовного кассационного суда большинством голосов отменила решение о разделении производств.

За объединение дел проголосовали судьи Даниэль Антонио Петроне и Диего Г. Барроэтавенья, тогда как Алехандро Слокар высказал особое мнение. Петроне отметил, что разделение процессов не было должным образом обосновано, а организационные трудности, количество свидетелей и ожидаемая продолжительность слушаний не являются достаточными основаниями для отказа от совместного рассмотрения.

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