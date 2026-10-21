Federalny Sąd Karny Kasacyjny Argentyny postanowił rozpatrzyć w jednym procesie sprawy Hotesur i Los Sauces, związane z rodziną byłej prezydent Cristiny Fernández de Kirchner. Połączone postępowanie ma rozpocząć się w piątek, 23 października, informuje Buenos Aires Times.

Zarzuty w sprawie

Śledztwa dotyczą sieci hotelowych Hotesur i Los Sauces w Patagonii na południu Argentyny, należących do rodziny Fernández de Kirchner. Prokuratura mówi o możliwym praniu pieniędzy, udziale w nielegalnym stowarzyszeniu i korupcji.

Według oskarżenia hotele mogły być wykorzystywane do realizowania domniemanych łapówek zwrotnych związanych z wielomilionowymi państwowymi kontraktami na roboty publiczne, które otrzymywał przedsiębiorca Lázaro Báez, sojusznik rodziny Kirchnerów. Prokuratorzy twierdzą, że Báez opłacał wysokie rachunki za pokoje hotelowe, w których nikt nie mieszkał.

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W postępowaniu występuje 25 oskarżonych, w tym Máximo Kirchner, syn Cristiny Fernández de Kirchner, a także przedsiębiorcy i byli urzędnicy. Jej córka Florencia Kirchner została wyłączona z postępowania, ponieważ sąd uznał, że nie miała uprawnień do podejmowania decyzji w spółkach będących przedmiotem śledztwa.

Decyzja sądu kasacyjnego

Wcześniej rozprawy w sprawie Los Sauces miały rozpocząć się 23 października, a proces w sprawie Hotesur — 19 marca 2027 roku. Izba I Federalnego Sądu Karnego Kasacyjnego większością głosów uchyliła decyzję o podziale postępowań.

Za połączeniem spraw głosowali sędziowie Daniel Antonio Petrone i Diego G. Barroetaveña, natomiast Alejandro Slokar zgłosił zdanie odrębne. Petrone zaznaczył, że podział postępowań nie został należycie uzasadniony, a trudności organizacyjne, liczba świadków i przewidywany czas trwania rozpraw nie są wystarczającymi podstawami do rezygnacji ze wspólnego rozpoznania spraw.

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