澳大利亚维多利亚州针对Big Build项目设立的皇家调查委员会听取了有关CFMEU工会涉嫌威胁一名分包商的指称。据澳大利亚广播公司新闻报道，为期两周的公开听证会首日聚焦于2022年6月墨尔本北部森伯里Gap Road平交道口拆除工地的停工事件。

停工与成本

该工地于2022年6月6日停工，在工地控制权移交给CFMEU——建筑、林业、采矿和能源工会——后于次日复工。听证会上还称，项目成本比预算超出约600万澳元。

委员会听取了承包商John Holland内部备忘录的摘录。文件尤其声称，CFMEU拥有接触维多利亚州政府部长及其他关键代表人士的“前所未有的渠道”。备忘录还提及该公司的推测，即该工会可能掌握大量有关计划中政府招标的信息，并能够影响招标程序。

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有关向公司施压的指称

协助委员会的律师克里斯·杨宣读了一份承包商内部会议记录。记录称，CFMEU据称向Wagstaff Piling施压，要求其不要在晚间开工，并威胁称如果该公司出现在工地，将“收拾”它。

根据听证会资料，警方和职业安全机构WorkSafe Victoria获悉了该情况。维多利亚州警方未采取行动，因为其将该事件视为职业健康与安全问题。随后，Wagstaff Piling以工会施压为由通知其他公司其不会工作。

委员会代表强调，目前听证会上审议的所有说法均为指称，其中部分受到质疑。维多利亚州州长本·卡罗尔表示，他不知道CFMEU能够接触高级官员和部长。公开听证会将持续至11月20日，州选举定于11月28日举行。

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