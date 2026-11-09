Королевская комиссия по расследованию проекта Big Build в австралийском штате Виктория заслушала заявления о предполагаемых угрозах субподрядчику со стороны профсоюза CFMEU. Первый день двухнедельных публичных слушаний был посвящен остановке работ в июне 2022 года на площадке ликвидации железнодорожного переезда на Gap Road в Санбери, на севере Мельбурна, сообщает ABC News Australia.

Остановка работ и расходы

Работы на объекте были остановлены 6 июня 2022 года и возобновились на следующий день после передачи контроля над площадкой CFMEU — профсоюзу работников строительства, лесного хозяйства, горнодобывающей промышленности и энергетики. На слушаниях также заявили, что расходы на проект превысили смету примерно на 6 млн австралийских долларов.

Комиссия заслушала выдержки из внутренних меморандумов подрядчика John Holland. В документах, в частности, утверждалось, что CFMEU имел «беспрецедентный доступ» к министрам и другим ключевым представителям правительства Виктории. В меморандумах также говорилось о предположении компании, что профсоюз мог располагать значительным объемом информации о запланированных государственных тендерах и влиять на тендерный процесс.

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Заявление о давлении на компанию

Юрист, помогающий комиссии, Крис Янг зачитал запись внутреннего совещания подрядчика. В ней утверждалось, что CFMEU якобы оказывал давление на компанию Wagstaff Piling, чтобы она не выходила на работу вечером, и угрожал «расправиться» с ней в случае появления на объекте.

Согласно данным слушаний, о ситуации сообщили полиции и организации по безопасности труда WorkSafe Victoria. Полиция Виктории не предприняла действий, поскольку расценила случай как вопрос охраны труда и безопасности. Позднее Wagstaff Piling сообщила другим компаниям, что не будет работать, сославшись на давление профсоюза.

Представитель комиссии подчеркнул, что все рассмотренные на слушаниях утверждения в настоящее время являются заявлениями, часть из которых оспаривалась. Премьер Виктории Бен Кэрролл заявил, что не знал о доступе CFMEU к высокопоставленным чиновникам и министрам. Публичные слушания продлятся до 20 ноября, накануне выборов в штате, назначенных на 28 ноября.

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