Królewska Komisja Śledcza ds. projektu Big Build w australijskim stanie Wiktoria wysłuchała zarzutów dotyczących domniemanych gróźb wobec podwykonawcy ze strony związku CFMEU. Pierwszy dzień dwutygodniowych publicznych przesłuchań poświęcono wstrzymaniu prac w czerwcu 2022 roku na placu likwidacji przejazdu kolejowego przy Gap Road w Sunbury, na północy Melbourne, informuje ABC News Australia.

Wstrzymanie prac i koszty

Prace na obiekcie wstrzymano 6 czerwca 2022 roku i wznowiono następnego dnia po przekazaniu kontroli nad placem CFMEU — związkowi pracowników budownictwa, leśnictwa, górnictwa i energetyki. Podczas przesłuchań stwierdzono również, że koszty projektu przekroczyły kosztorys o około 6 mln dolarów australijskich.

Komisja wysłuchała fragmentów wewnętrznych memorandum wykonawcy John Holland. Dokumenty zawierały między innymi twierdzenie, że CFMEU miało „bezprecedensowy dostęp” do ministrów i innych kluczowych przedstawicieli rządu Wiktorii. W memorandum mowa była także o założeniu firmy, że związek mógł posiadać znaczną ilość informacji o planowanych przetargach państwowych i wpływać na proces przetargowy.

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Zarzut wywierania presji na firmę

Prawnik pomagający komisji, Chris Young, odczytał zapis wewnętrznego spotkania wykonawcy. Stwierdzono w nim, że CFMEU rzekomo wywierało presję na firmę Wagstaff Piling, aby nie podejmowała pracy wieczorem, oraz groziło, że „rozprawi się” z nią, jeśli pojawi się na placu.

Według informacji z przesłuchań o sytuacji poinformowano policję oraz organizację ds. bezpieczeństwa pracy WorkSafe Victoria. Policja Wiktorii nie podjęła działań, ponieważ uznała sprawę za kwestię bezpieczeństwa i higieny pracy. Następnie Wagstaff Piling poinformowała inne firmy, że nie będzie pracować, powołując się na presję związku.

Przedstawiciel komisji podkreślił, że wszystkie twierdzenia rozpatrywane podczas przesłuchań są obecnie zarzutami, z których część była kwestionowana. Premier Wiktorii Ben Carroll oświadczył, że nie wiedział o dostępie CFMEU do wysokich urzędników i ministrów. Publiczne przesłuchania potrwają do 20 listopada, przed wyborami stanowymi wyznaczonymi na 28 listopada.

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