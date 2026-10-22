中国杭州的Lvxing Base公司计划在三年内再开设五个灾害模拟中心。游客可在这些中心安全体验模拟的台风、洪水和山体滑坡环境，《台北时报》报道。

台风模拟

这座位于杭州、面积达20万平方米的综合设施于2024年开放。Lvxing Base的创始人在此之前曾用10年时间在世界不同地区的极端环境中拍摄纪录片。该公司还打算开发地震和火灾模拟器。

来自重庆的28岁女子卢跋涉超过1300公里，参加了一项模拟台风引发洪水的训练。她说，在水流冲来时，她一度忘记自己正处于模拟环境中。她表示，这项训练教会了她在洪水中保持冷静，并选择安全的身体姿势。

Lvxing Base总经理王宽涵指出，许多游客是为寻求刺激而来，并希望测试自己能否承受强风和暴雨。该中心的大多数个人客户年龄在20岁至30岁之间。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

政府机构也提供类似形式的体验。在北京海淀区公共安全博物馆，游客可在配备移动平台和音效的4D影院观看地震、海啸和火灾模拟。去年，广州开设了一座五层应急准备中心，其中的模拟器可再现相当于7.2级地震的地面震动。

对悲剧地点的兴趣

报道指出，“为痛苦付费”或“为恐惧付费”等说法正在中国社交媒体上流行。香港中文大学酒店及旅游管理学院院长罗伯特·李将此与新一代旅行者的愿望联系起来：他们不仅想参观著名景点，也希望获得与某个地点相关的体验。

部分游客会前往真实的悲剧发生地。在四川省，北川的遗址得以保留。该地在2008年5月发生的8.0级地震中受灾，地震造成超过7万人死亡。在震中附近的映秀，一所中学的残垣中仍留有一只停在14时28分的时钟——那正是地震发生的时刻。

导游萨曼莎·王也表示，人们对南京大屠杀遇难同胞纪念馆的兴趣正在增加。参观该纪念馆须提前在线预约免费门票，当地政府每天提供2.5万个名额。她说，8月的名额经常被提前预订。

关注我们在