Компания Lvxing Base в китайском Ханчжоу планирует в течение трех лет открыть еще пять центров симуляции катастроф. Посетителям там предлагают безопасно испытать смоделированные условия тайфунов, наводнений и оползней, сообщает Taipei Times.

Симуляция тайфуна

Комплекс площадью 200 тысяч квадратных метров в Ханчжоу открыли в 2024 году. До этого основатели Lvxing Base в течение 10 лет снимали документальные фильмы в экстремальных условиях в разных частях мира. Компания также намерена создать симуляторы землетрясений и пожаров.

28-летняя Лу из Чунцина преодолела более 1300 км, чтобы принять участие в тренировке, имитировавшей наводнение, вызванное тайфуном. Она рассказала, что во время потока воды на мгновение забыла, что находится на симуляции. По ее словам, тренировка научила ее сохранять спокойствие и выбирать безопасное положение тела во время наводнения.

Генеральный менеджер Lvxing Base Ван Куанхан отметил, что многие посетители приезжают за острыми ощущениями и хотят проверить, выдержат ли они сильный ветер и ливень. Большинству индивидуальных клиентов центра от 20 до 30 лет.

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Подобные форматы предлагают и государственные учреждения. В музее общественной безопасности района Хайдянь в Пекине посетителям демонстрируют симуляции землетрясений, цунами и пожаров в 4D-кинотеатре с движущимися платформами и звуковыми эффектами. В Гуанчжоу в прошлом году открыли пятиэтажный центр подготовки к чрезвычайным ситуациям, где симулятор может воспроизвести колебания грунта, эквивалентные землетрясению магнитудой 7,2.

Интерес к местам трагедий

В материале отмечается, что в китайских соцсетях набирают популярность выражения вроде «платить за страдания» или «платить за страх». Директор Школы гостиничного и туристического менеджмента Китайского университета Гонконга Роберт Ли связывает это со стремлением нового поколения путешественников не только осматривать известные достопримечательности, но и получать опыт, связанный с местом.

Часть туристов посещает реальные места трагедий. В провинции Сычуань сохранены руины Бэйчуаня, пострадавшего от землетрясения магнитудой 8,0 в мае 2008 года, которое унесло более 70 тысяч жизней. В Инсюе, недалеко от эпицентра, среди остатков средней школы остались часы, остановившиеся в 14:28 — в момент землетрясения.

Туристический гид Саманта Ван также сообщила о росте интереса к Мемориалу жертв Нанкинской резни. Для посещения мемориала необходимо заранее забронировать бесплатный билет онлайн, а местные власти ежедневно выделяют 25 тысяч мест. По ее словам, в августе места часто бронируют заранее.

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