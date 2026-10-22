Firma Lvxing Base z chińskiego Hangzhou planuje w ciągu trzech lat otworzyć kolejnych pięć centrów symulacji katastrof. Odwiedzającym oferuje się tam możliwość bezpiecznego doświadczenia symulowanych warunków tajfunów, powodzi i osuwisk, informuje Taipei Times.

Symulacja tajfunu

Kompleks o powierzchni 200 tys. metrów kwadratowych w Hangzhou otwarto w 2024 roku. Wcześniej założyciele Lvxing Base przez 10 lat kręcili filmy dokumentalne w ekstremalnych warunkach w różnych częściach świata. Firma zamierza również stworzyć symulatory trzęsień ziemi i pożarów.

28-letnia Lu z Chongqingu pokonała ponad 1300 km, aby wziąć udział w szkoleniu symulującym powódź wywołaną przez tajfun. Opowiedziała, że podczas napływu wody na chwilę zapomniała, iż znajduje się w symulacji. Według niej szkolenie nauczyło ją zachowywać spokój i przyjmować bezpieczną pozycję ciała podczas powodzi.

Dyrektor generalny Lvxing Base Wang Quanghan zaznaczył, że wielu odwiedzających przyjeżdża dla silnych wrażeń i chce sprawdzić, czy wytrzymają silny wiatr oraz ulewę. Większość indywidualnych klientów centrum ma od 20 do 30 lat.

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Podobne formy oferują także instytucje państwowe. W muzeum bezpieczeństwa publicznego dzielnicy Haidian w Pekinie odwiedzającym prezentowane są symulacje trzęsień ziemi, tsunami i pożarów w kinie 4D z ruchomymi platformami i efektami dźwiękowymi. W ubiegłym roku w Kantonie otwarto pięciopiętrowe centrum przygotowania na sytuacje nadzwyczajne, gdzie symulator może odtworzyć drgania gruntu odpowiadające trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,2.

Zainteresowanie miejscami tragedii

W materiale zaznaczono, że w chińskich mediach społecznościowych popularność zyskują określenia takie jak „płacenie za cierpienie” czy „płacenie za strach”. Robert Li, dyrektor Szkoły Zarządzania Hotelarstwem i Turystyką na Chińskim Uniwersytecie w Hongkongu, wiąże to z dążeniem nowego pokolenia podróżnych, by nie tylko oglądać znane zabytki, lecz także zdobywać doświadczenie związane z danym miejscem.

Część turystów odwiedza rzeczywiste miejsca tragedii. W prowincji Syczuan zachowano ruiny Beichuanu, dotkniętego trzęsieniem ziemi o magnitudzie 8,0 w maju 2008 roku, które pochłonęło ponad 70 tys. ofiar. W Yingxiu, w pobliżu epicentrum, wśród pozostałości szkoły średniej znajduje się zegar, który zatrzymał się o 14:28 — w chwili trzęsienia ziemi.

Przewodniczka turystyczna Samantha Wang również poinformowała o rosnącym zainteresowaniu Memoriałem Ofiar Masakry Nankińskiej. Aby odwiedzić memoriał, należy wcześniej zarezerwować bezpłatny bilet online, a lokalne władze udostępniają codziennie 25 tys. miejsc. Jak powiedziała, w sierpniu miejsca są często rezerwowane z wyprzedzeniem.

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