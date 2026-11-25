在美国公司债市场上，大型科技公司为发展人工智能基础设施筹集资金可能变得越来越困难，因为债权人正更严格地审查债务证券。投资者也开始要求证明，大规模的AI支出能够为股东创造价值，CNBC报道称。

市场要求支出纪律

Man Group副首席投资官丹·泰勒表示，市场参与者正更仔细地评估资本流向何处，以及这些投资何时可能获得回报。在他看来，市场可能会摆脱过去两年占主导地位的简单策略，即买入芯片制造商股票并卖出软件公司证券。

根据Man Group的计算，截至周五收盘，甲骨文、Alphabet以及部分积极投入资金并发行债务证券的芯片制造商的股价，较6月高点下跌了25%至45%。与此同时，没有加入AI支出竞赛的苹果公司股价上涨了近20%。

L&G Asset Management全球债券策略主管马修·里斯指出，与股票市场相比，债务市场对提供云服务的大型科技公司更为悲观。据他所说，这既与对借款人信用质量的评估有关，也与大量新债券发行有关。

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里斯指出，包括甲骨文和SpaceX在内的BBB评级发行人，其交易表现更像是single B级评级的公司。他将此归因于对基本信用质量的担忧以及债务证券供应量巨大。

借款规模正在增长

PIMCO援引高盛的数据预测，AI领域最大的公司今年可能通过出售债券筹集约2500亿美元。在更广泛的AI行业中，包括芯片制造商、公用事业企业和数据中心开发商在内，借款总额可能达到3000亿至5700亿美元。

根据Man Group的分析，微软、亚马逊、Meta和Alphabet在2026年和2027年用于资本项目的支出可能超过其业务所产生的现金。Smead Capital Management负责人科尔·斯米德认为，投资者意识到了这类投资热潮的风险，由于这种热潮，公司在市场抛售期间用于回购自身股票的资金会更少。

泰勒表示，如果大型科技公司展现出更强的支出纪律并恢复自由现金流，其股价可能会回升。与此同时，英伟达和半导体制造商的复苏需要这些公司继续在AI算力上进行大规模支出。

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