На ринку корпоративних облігацій США великим технологічним компаніям може ставати дедалі важче залучати фінансування для розвитку інфраструктури штучного інтелекту, оскільки кредитори прискіпливіше оцінюють боргові папери. Інвестори також почали вимагати доказів того, що значні витрати на ШІ створюють вартість для акціонерів, повідомляє CNBC.

Ринок вимагає дисципліни витрат

Заступник головного інвестиційного директора Man Group Ден Тейлор заявив, що учасники ринку ретельніше оцінюють, куди спрямовується капітал і коли ці вкладення можуть окупитися. На його думку, ринок може відійти від простої стратегії купівлі акцій виробників чипів і продажу паперів софтверних компаній, яка домінувала протягом двох попередніх років.

За підрахунками Man Group, акції Oracle, Alphabet і окремих виробників чипів, які активно витрачають кошти та випускають боргові папери, впали на 25–45% від червневих максимумів до закриття торгів у п’ятницю. Водночас акції Apple, яка не долучалася до гонки витрат на ШІ, зросли майже на 20%.

Керівник глобальних стратегій облігацій L&G Asset Management Меттью Ріс зазначив, що борговий ринок був песимістичнішим щодо великих технологічних компаній, які надають хмарні послуги, ніж фондовий ринок. За його словами, це пов’язано і з оцінкою кредитної якості позичальників, і зі значним обсягом нових випусків облігацій.

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Ріс звернув увагу, що емітенти з рейтингом BBB, зокрема Oracle та SpaceX, торгуються радше як компанії з рейтингом рівня single B. Він пов’язав це із занепокоєнням щодо фундаментальної кредитної якості та великою пропозицією боргових паперів.

Обсяги запозичень зростають

PIMCO з посиланням на дані Goldman Sachs прогнозує, що найбільші компанії у сфері ШІ цього року можуть залучити через продаж облігацій близько 250 млрд доларів. У ширшій індустрії ШІ, зокрема серед виробників чипів, комунальних підприємств і девелоперів дата-центрів, сукупні запозичення можуть становити від 300 млрд до 570 млрд доларів.

За аналізом Man Group, Microsoft, Amazon, Meta та Alphabet у 2026 і 2027 роках можуть витратити на капітальні проєкти більше, ніж їхній бізнес генеруватиме грошових коштів. Керівник Smead Capital Management Коул Смід вважає, що інвестори усвідомлюють ризики такого інвестиційного буму, через який у компаній залишається менше коштів для викупу власних акцій під час ринкових розпродажів.

Тейлор зазначив, що великі технологічні компанії можуть відновити котирування, якщо продемонструють більшу дисципліну витрат і відновлять вільний грошовий потік. Водночас для відновлення Nvidia та виробників напівпровідників потрібні подальші значні витрати цих самих компаній на ШІ-потужності.

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