На рынке корпоративных облигаций США крупным технологическим компаниям может становиться все сложнее привлекать финансирование для развития инфраструктуры искусственного интеллекта, поскольку кредиторы тщательнее оценивают долговые бумаги. Инвесторы также начали требовать доказательств того, что значительные расходы на ИИ создают стоимость для акционеров, сообщает CNBC.

Рынок требует дисциплины расходов

Заместитель главного инвестиционного директора Man Group Дэн Тейлор заявил, что участники рынка более тщательно оценивают, куда направляется капитал и когда эти вложения могут окупиться. По его мнению, рынок может отойти от простой стратегии покупки акций производителей чипов и продажи бумаг софтверных компаний, которая доминировала в течение двух предыдущих лет.

По расчетам Man Group, акции Oracle, Alphabet и отдельных производителей чипов, которые активно тратят средства и выпускают долговые бумаги, упали на 25–45% от июньских максимумов к закрытию торгов в пятницу. В то же время акции Apple, которая не присоединилась к гонке расходов на ИИ, выросли почти на 20%.

Руководитель глобальных стратегий по облигациям L&G Asset Management Мэттью Рис отметил, что долговой рынок был более пессимистичен в отношении крупных технологических компаний, предоставляющих облачные услуги, чем фондовый рынок. По его словам, это связано как с оценкой кредитного качества заемщиков, так и со значительным объемом новых выпусков облигаций.

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Рис обратил внимание, что эмитенты с рейтингом BBB, в частности Oracle и SpaceX, торгуются скорее как компании с рейтингом уровня single B. Он связал это с опасениями относительно фундаментального кредитного качества и большим предложением долговых бумаг.

Объемы заимствований растут

PIMCO со ссылкой на данные Goldman Sachs прогнозирует, что крупнейшие компании в сфере ИИ могут привлечь в этом году через продажу облигаций около 250 млрд долларов. В более широкой индустрии ИИ, в частности среди производителей чипов, коммунальных предприятий и девелоперов дата-центров, совокупные заимствования могут составить от 300 млрд до 570 млрд долларов.

Согласно анализу Man Group, Microsoft, Amazon, Meta и Alphabet в 2026 и 2027 годах могут потратить на капитальные проекты больше, чем их бизнес сгенерирует денежных средств. Руководитель Smead Capital Management Коул Смид считает, что инвесторы осознают риски такого инвестиционного бума, из-за которого у компаний остается меньше средств для выкупа собственных акций во время рыночных распродаж.

Тейлор отметил, что крупные технологические компании могут восстановить котировки, если продемонстрируют большую дисциплину расходов и восстановят свободный денежный поток. В то же время для восстановления Nvidia и производителей полупроводников необходимы дальнейшие значительные расходы этих же компаний на мощности для ИИ.

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