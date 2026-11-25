В провинции Эскишехир в центральной Турции вечером 24 ноября во время учебного полета разбился вертолет ВВС Турции AS-532 Cougar. В результате катастрофы погибли все пятеро членов экипажа, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Министерство обороны Турции.

Авария произошла недалеко от Эскишехира

Вертолет вылетел из Эскишехира и потерпел крушение примерно в 19:30 по местному времени в сельской местности недалеко от района Йорюкаксаиир в округе Тепебаши. Причину падения в Министерстве обороны не уточнили.

На видео, распространенных в социальных сетях, видны охваченные огнем обломки вертолета. На место прибыли силовики и экстренные службы, которые обследовали территорию. Издание сообщило, что по факту инцидента начали расследование.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вторая смертельная авария за 12 дней

Одним из погибших был пилот Волкан Демирхан из города Сарайкёй в провинции Денизли. Имена остальных четырех членов экипажа на момент публикации не обнародовали.

AS-532 Cougar — французский двухдвигательный многоцелевой вертолет, который используют военные разных стран. За 12 дней до этой катастрофы другой военный вертолет разбился в восточной турецкой провинции Малатья, тогда погибли четыре человека. Причина той аварии также остается неизвестной, а официального заявления о ней не публиковали.

Читай нас в