Wieczorem 24 listopada w prowincji Eskişehir w centralnej Turcji podczas lotu szkoleniowego rozbił się śmigłowiec Tureckich Sił Powietrznych AS-532 Cougar. W katastrofie zginęło wszystkich pięciu członków załogi — podał „Jerusalem Post”, powołując się na tureckie Ministerstwo Obrony.

Katastrofa wydarzyła się w pobliżu Eskişehiru

Śmigłowiec wystartował z Eskişehiru i rozbił się około godziny 19:30 czasu lokalnego na obszarze wiejskim w pobliżu miejscowości Yörükakçayır w dystrykcie Tepebaşı. Ministerstwo Obrony nie sprecyzowało przyczyny katastrofy.

Na nagraniach rozpowszechnianych w mediach społecznościowych widać płonące szczątki śmigłowca. Na miejsce przybyły służby bezpieczeństwa i służby ratunkowe, które badały teren. Gazeta podała, że wszczęto dochodzenie w sprawie incydentu.

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Druga śmiertelna katastrofa w ciągu 12 dni

Jednym z zabitych był pilot Volkan Demirhan z miasta Sarayköy w prowincji Denizli. Nazwisk pozostałych czterech członków załogi nie ujawniono do czasu publikacji.

AS-532 Cougar to francuski dwusilnikowy śmigłowiec wielozadaniowy używany przez wojska różnych państw. Na 12 dni przed tą katastrofą inny wojskowy śmigłowiec rozbił się we wschodniej tureckiej prowincji Malatya, wówczas zginęły cztery osoby. Przyczyna tamtej katastrofy również pozostaje nieznana i nie opublikowano w jej sprawie oficjalnego oświadczenia.

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