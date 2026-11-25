Na amerykańskim rynku obligacji korporacyjnych dużym firmom technologicznym może być coraz trudniej pozyskiwać finansowanie na rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji, ponieważ wierzyciele bardziej skrupulatnie oceniają papiery dłużne. Inwestorzy zaczęli także domagać się dowodów, że znaczne wydatki na AI tworzą wartość dla akcjonariuszy, podaje CNBC.

Rynek wymaga dyscypliny wydatkowej

Zastępca dyrektora inwestycyjnego Man Group Dan Taylor powiedział, że uczestnicy rynku dokładniej oceniają, dokąd kierowany jest kapitał i kiedy te inwestycje mogą się zwrócić. Jego zdaniem rynek może odejść od prostej strategii kupowania akcji producentów chipów i sprzedawania papierów spółek programistycznych, która dominowała przez poprzednie dwa lata.

Według wyliczeń Man Group akcje Oracle, Alphabet oraz niektórych producentów chipów, którzy aktywnie wydają środki i emitują papiery dłużne, spadły o 25–45% od czerwcowych maksimów do zamknięcia piątkowych notowań. Jednocześnie akcje Apple, które nie przyłączyło się do wyścigu wydatków na AI, wzrosły o niemal 20%.

Matthew Rees, szef globalnych strategii obligacyjnych w L&G Asset Management, zauważył, że rynek długu był bardziej pesymistyczny wobec dużych firm technologicznych świadczących usługi chmurowe niż rynek akcji. Jak stwierdził, wynika to zarówno z oceny jakości kredytowej pożyczkobiorców, jak i ze znacznego wolumenu nowych emisji obligacji.

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Rees zwrócił uwagę, że emitenci z ratingiem BBB, w tym Oracle i SpaceX, są notowani raczej jak spółki z ratingiem na poziomie single B. Powiązał to z obawami o fundamentalną jakość kredytową oraz dużą podażą papierów dłużnych.

Wolumeny zadłużenia rosną

PIMCO, powołując się na dane Goldman Sachs, prognozuje, że największe spółki z sektora AI mogą w tym roku pozyskać poprzez sprzedaż obligacji około 250 mld dolarów. W szerszej branży AI, w tym wśród producentów chipów, przedsiębiorstw użyteczności publicznej i deweloperów centrów danych, łączne zadłużenie może wynieść od 300 mld do 570 mld dolarów.

Z analizy Man Group wynika, że Microsoft, Amazon, Meta i Alphabet mogą w 2026 i 2027 roku wydać na projekty kapitałowe więcej, niż ich działalność wygeneruje w gotówce. Szef Smead Capital Management Cole Smead uważa, że inwestorzy dostrzegają ryzyko takiego boomu inwestycyjnego, przez który firmom pozostaje mniej środków na skup własnych akcji podczas wyprzedaży na rynku.

Taylor zaznaczył, że duże firmy technologiczne mogą odzyskać wyceny, jeśli wykażą się większą dyscypliną wydatkową i odbudują wolne przepływy pieniężne. Jednocześnie odbudowa notowań Nvidii i producentów półprzewodników wymaga dalszych znacznych wydatków tych samych spółek na moce AI.

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