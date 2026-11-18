Ifop的一项民调显示，在法国极右翼领导人玛丽娜·勒庞在选民总统选举投票意向中保持第一位。根据模拟情景的不同，她在第一轮投票中可能获得32%至36%的选票。

据《塞浦路斯邮报》报道，该民调于11月13日至16日进行。在六种情景中的四种情景下，勒庞的支持率比一个月前的类似调查低1至2个百分点。

Ifop对梅朗雄的预测

激进左翼政党“不屈法国”的候选人让-吕克·梅朗雄在全部六种情景中均位列能够进入第二轮的位置。预计他的得票率将在17%至19.5%之间。在四种情景中，与此前的民调相比，他增加了1至2个百分点。

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在Ifop测试的任何一种组合中，来自中右翼和中左翼力量的候选人均未获得超过15%的支持率。在中间派候选人中，前总理爱德华·菲利普领先。戛纳市长达维德·利斯纳在过去一个月增加了支持率，并在四种情景中位居第四。

投票日期

法国总统选举第一轮计划于4月18日举行。如果没有候选人获得超过50%的选票，支持率最高的两名候选人将于5月2日在第二轮投票中对决。现任总统埃马纽埃尔·马克龙不能竞选第三个任期。

根据Ifop的评估，在每一种测试情景中，勒庞都会以显著优势赢得第二轮投票。梅朗雄曾于2012年、2017年和2022年三次竞选总统，但至今未进入第二轮。勒庞也参加了这三次选举，并在2017年和2022年的第二轮投票中败给马克龙。

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