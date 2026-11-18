We Francji liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen utrzymuje pierwsze miejsce pod względem deklaracji wyborców dotyczących głosowania w wyborach prezydenckich — wynika z sondażu Ifop. W zależności od symulowanego scenariusza może uzyskać w pierwszej turze od 32% do 36% głosów.

Jak informuje Cyprus Mail, sondaż przeprowadzono od 13 do 16 listopada. W czterech z sześciu scenariuszy poparcie dla Le Pen było o 1–2 punkty procentowe niższe niż w podobnym badaniu miesiąc wcześniej.

Prognoza Ifop dla Mélenchona

Kandydat radykalnie lewicowej partii Nieugięta Francja Jean-Luc Mélenchon we wszystkich sześciu scenariuszach zajmuje pozycję umożliwiającą wejście do drugiej tury. Jego wynik szacowany jest na od 17% do 19,5%. W czterech scenariuszach zyskał 1–2 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim sondażem.

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Żaden z kandydatów sił centroprawicowych i centrolewicowych nie uzyskuje ponad 15% w żadnej z konfiguracji testowanych przez Ifop. Wśród kandydatów centrowych prowadzi były premier Édouard Philippe. Mer Cannes David Lisnard zwiększył poparcie w ciągu ostatniego miesiąca i w czterech scenariuszach zajmuje czwarte miejsce.

Daty głosowania

Pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji została zaplanowana na 18 kwietnia. Jeśli żaden kandydat nie otrzyma ponad 50% głosów, dwaj kandydaci z najwyższym poparciem zmierzą się w drugiej turze 2 maja. Urzędujący prezydent Emmanuel Macron nie może ubiegać się o trzecią kadencję.

Według oceny Ifop Le Pen wygrałaby drugą turę znaczną przewagą w każdym testowanym scenariuszu. Mélenchon już trzykrotnie kandydował na urząd prezydenta — w 2012, 2017 i 2022 roku — jednak dotąd nie awansował do drugiej tury. Le Pen również uczestniczyła w tych trzech wyborach i przegrała z Macronem w drugiej turze w 2017 i 2022 roku.

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