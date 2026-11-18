Во Франции лидер ультраправых Марин Ле Пен сохраняет первое место по намерениям избирателей голосовать на президентских выборах, свидетельствует опрос Ifop. В зависимости от смоделированного сценария она может набрать в первом туре от 32% до 36% голосов.

Как сообщает Cyprus Mail, опрос проводился 13–16 ноября. В четырех из шести сценариев поддержка Ле Пен была на 1–2 процентных пункта ниже, чем в аналогичном исследовании месяцем ранее.

Прогноз Ifop относительно Меланшона

Кандидат от радикально левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон во всех шести сценариях занимает место, позволяющее выйти во второй тур. Его результат оценивают в пределах от 17% до 19,5%. В четырех сценариях он прибавил 1–2 процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом.

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Ни один из кандидатов от правоцентристских и левоцентристских сил не набирает более 15% ни в одной из конфигураций, протестированных Ifop. Среди центристских кандидатов лидирует бывший премьер-министр Эдуар Филипп. Мэр Канн Давид Лиснар за последний месяц нарастил поддержку и в четырех сценариях занимает четвертое место.

Даты голосования

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля. Если ни один кандидат не получит более 50% голосов, два кандидата с наибольшей поддержкой встретятся во втором туре 2 мая. Действующий президент Эммануэль Макрон не может баллотироваться на третий срок.

По оценке Ifop, Ле Пен победила бы во втором туре со значительным преимуществом в каждом протестированном сценарии. Меланшон уже трижды выдвигался на пост президента — в 2012, 2017 и 2022 годах, — однако до сих пор не выходил во второй тур. Ле Пен также участвовала в этих трех выборах и проиграла Макрону во втором туре в 2017 и 2022 годах.

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