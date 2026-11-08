波兰网球选手马蒂娜·库布卡与立陶宛选手尤斯蒂娜·米库尔斯基特在安哥拉罗安达举行的WTA 125级别Angola Ladies Open双打决赛中失利。这对组合以4:6、4:6负于布隆迪选手萨达·纳希马纳和肯尼亚选手安杰拉·奥库托伊，Interia Sport报道。

决赛进程

在首盘中，库布卡和米库尔斯基特未能保住立陶宛选手的两个发球局。第二盘六局过后，非洲组合以4:2领先。

库布卡和米库尔斯基特在三局中获得了八个破发点，但一个也未能兑现。纳希马纳和奥库托伊抓住了她们唯一一次破发机会。

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第二盘第十局，波兰—立陶宛组合挽救了三个赛点，将比分从0:40追平。下一分由纳希马纳和奥库托伊赢得。

库布卡在罗安达的成绩

在单打比赛中，25岁的库布卡打进八强，随后以6:7、5:7负于俄罗斯选手索菲娅·兰塞雷。在双打比赛中，库布卡和米库尔斯基特以二号种子身份参赛，并在半决赛中以6:3、6:4战胜桑切斯/扎伊采娃组合。

自9月中旬以来，库布卡在六项ITF和WTA 125赛事中参加了29场比赛：16场单打和13场双打。尽管在罗安达决赛中失利，但据该媒体数据，她的WTA排名将升至第116位，个人最佳排名提高一位。

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