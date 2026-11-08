Polska tenisistka Martyna Kubka wraz z Litwinką Justiną Mikulskytė przegrała finał gry podwójnej turnieju Angola Ladies Open kategorii WTA 125 w Luandzie w Angoli. Duet uległ Sadi Nahimanie z Burundi i Angelli Okutoyi z Kenii 4:6, 4:6, informuje Interia Sport.

Przebieg finału

W pierwszym secie Kubka i Mikulskytė nie utrzymały obu gemów serwisowych litewskiej tenisistki. W drugiej partii afrykański duet objął prowadzenie 4:2 po sześciu gemach.

Kubka i Mikulskytė miały osiem break pointów w trzech gemach, ale nie wykorzystały żadnego z nich. Nahimana i Okutoyi wykorzystały swoją jedyną okazję na przełamanie.

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W dziesiątym gemie drugiego seta polsko-litewska para obroniła trzy piłki meczowe, doprowadzając do remisu z 0:40. Następna wymiana zakończyła się na korzyść Nahimany i Okutoyi.

Wyniki Kubki w Luandzie

W grze pojedynczej 25-letnia Kubka dotarła do ćwierćfinału, w którym przegrała z Rosjanką Sofią Lansere 6:7, 5:7. W turnieju deblowym Kubka i Mikulskytė były rozstawione z numerem drugim, a w półfinale pokonały parę Sanchez/Zaitseva 6:3, 6:4.

Od połowy września Kubka rozegrała 29 meczów w sześciu turniejach ITF i WTA 125: 16 w singlu i 13 w deblu. Mimo porażki w finale w Luandzie, według danych publikacji, ma awansować na 116. miejsce w rankingu WTA, poprawiając swój rekord życiowy o jedną pozycję.

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