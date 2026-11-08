Польская теннисистка Мартина Кубка вместе с литовкой Юстиной Микульските проиграла финал парного разряда турнира Angola Ladies Open категории WTA 125 в Луанде, Ангола. Дуэт уступил Саде Нахимане из Бурунди и Ангелле Окутойи из Кении со счетом 4:6, 4:6, сообщает Interia Sport.

Ход финала

В первом сете Кубка и Микульските не удержали оба гейма на подаче литовской теннисистки. Во второй партии африканский дуэт повел 4:2 после шести геймов.

У Кубки и Микульските было восемь брейк-пойнтов в трех геймах, но они не реализовали ни одного из них. Нахимана и Окутойи использовали свою единственную возможность для брейка.

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В десятом гейме второго сета польско-литовская пара отыграла три матчбола, сравняв счет с 0:40. Следующий розыгрыш завершился в пользу Нахиманы и Окутойи.

Результаты Кубки в Луанде

В одиночном разряде 25-летняя Кубка дошла до четвертьфинала, где проиграла россиянке Софии Лансере со счетом 6:7, 5:7. В парном турнире Кубка и Микульските были посеяны под вторым номером, а в полуфинале победили пару Санчес/Зайцева — 6:3, 6:4.

С середины сентября Кубка сыграла 29 матчей на шести турнирах ITF и WTA 125: 16 в одиночном и 13 в парном разрядах. Несмотря на поражение в финале в Луанде, она, по данным издания, должна подняться на 116-е место рейтинга WTA, улучшив личный рекорд на одну позицию.

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