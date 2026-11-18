在美国，Meta再次允许反疫苗组织儿童健康防御组织（Children’s Health Defense，CHD）使用Facebook和Instagram。小罗伯特·肯尼迪曾多年领导该组织。该组织因多次违反有关错误信息的政策，于2022年被两大平台封禁。

据《卫报》报道，从2026年5月至9月，CHD恢复或新建了6个Facebook和Instagram账号。据该报称，这些页面传播了有关疫苗和致命麻疹疫情的虚假及误导性信息。

封禁后的回归

Meta在2022年解释删除CHD账号时称，这些账号多次违反平台规则。该公司表示，这些账号违反了有关可能造成身体伤害的错误信息的社群守则。

2023年，Meta恢复了肯尼迪的Instagram账号。该账号于2021年因传播有关COVID-19和疫苗的虚假信息而被封禁。该公司当时解释称，他是一名积极参选的美国总统候选人，同时表示不会恢复CHD的页面。

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肯尼迪目前担任美国卫生部长，并与该组织保持密切联系。9月，他是该组织年度会议的主旨演讲者。

有关疫苗和麻疹的帖子

《卫报》在CHD恢复及新建的页面上发现了一些帖子。该报认为，这些帖子可能违反Meta关于有害医疗错误信息的规定。具体而言，其中一段视频包含关于疫苗对儿童具有致命危险的误导性说法。其他帖子否认疫苗接种的安全性和有效性，质疑麻疹、腮腺炎和风疹疫苗的安全性，并包含有关人乳头瘤病毒疫苗危险性的说法。

Meta未就为何再次允许CHD使用其平台，以及为何允许发布可能违反其政策的内容发表评论。该组织的代表未回应置评请求。

据《卫报》报道，今年美国记录了10例与麻疹相关的死亡。该国也在获得麻疹消除状态26年后失去了这一状态。

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