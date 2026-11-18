В США компания Meta вновь разрешила антивакцинной организации Children’s Health Defense (CHD), которую много лет возглавлял Роберт Кеннеди-младший, пользоваться Facebook и Instagram. Группа была заблокирована на обеих платформах в 2022 году из-за неоднократных нарушений политики в отношении дезинформации.

Как сообщает The Guardian, с мая по сентябрь 2026 года CHD восстановила или создала шесть аккаунтов в Facebook и Instagram. По данным издания, на этих страницах распространялась ложная и вводящая в заблуждение информация о вакцинах и смертельных вспышках кори.

Возвращение после блокировки

В 2022 году Meta объясняла удаление аккаунтов CHD повторными нарушениями правил платформы. Компания заявляла, что аккаунты противоречили стандартам сообщества в отношении дезинформации, способной причинить физический вред.

В 2023 году Meta восстановила Instagram-аккаунт Кеннеди, заблокированный в 2021 году за распространение ложной информации о COVID-19 и вакцинах. Тогда компания объяснила это тем, что он был активным кандидатом в президенты США, одновременно заявив, что не будет восстанавливать страницы CHD.

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Сейчас Кеннеди занимает должность министра здравоохранения США и сохраняет тесные связи с организацией. В сентябре он был главным спикером на ее ежегодной конференции.

Посты о вакцинах и кори

The Guardian обнаружила на восстановленных и новых страницах CHD публикации, которые, по оценке издания, могут нарушать правила Meta о вредоносной медицинской дезинформации. В частности, один ролик содержал вводящее в заблуждение утверждение о смертельной опасности вакцин для детей. Другие публикации отрицали безопасность и эффективность вакцинации, ставили под сомнение безопасность прививки от кори, паротита и краснухи и содержали утверждения об опасности вакцин против вируса папилломы человека.

Meta не прокомментировала, почему вновь допустила CHD к своим платформам и почему позволяет публиковать материалы, которые могут противоречить ее политике. Представители организации не ответили на запросы о комментарии.

По данным The Guardian, в этом году в США зафиксировали 10 смертей, связанных с корью. Страна также утратила статус страны, ликвидировавшей корь, через 26 лет после его получения.

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