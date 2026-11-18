W Stanach Zjednoczonych firma Meta ponownie zezwoliła antyszczepionkowej organizacji Children’s Health Defense (CHD), którą przez lata kierował Robert F. Kennedy Jr., na korzystanie z Facebooka i Instagrama. Grupa została zablokowana na obu platformach w 2022 roku z powodu wielokrotnych naruszeń zasad dotyczących dezinformacji.

Jak informuje The Guardian, od maja do września 2026 roku CHD przywróciła lub utworzyła sześć kont na Facebooku i Instagramie. Według gazety na tych stronach rozpowszechniano fałszywe i wprowadzające w błąd informacje o szczepionkach oraz śmiertelnych ogniskach odry.

Powrót po blokadzie

W 2022 roku Meta wyjaśniała usunięcie kont CHD powtarzającymi się naruszeniami zasad platformy. Firma wskazywała, że konta naruszały standardy społeczności dotyczące dezinformacji, która może wyrządzić fizyczną szkodę.

W 2023 roku Meta przywróciła konto Kennedy’ego na Instagramie, zablokowane w 2021 roku za rozpowszechnianie fałszywych informacji o COVID-19 i szczepionkach. Firma wyjaśniła wówczas, że był on aktywnym kandydatem na prezydenta USA, jednocześnie oświadczając, że nie przywróci stron CHD.

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Kennedy pełni obecnie funkcję sekretarza zdrowia USA i utrzymuje bliskie związki z organizacją. We wrześniu był głównym mówcą na jej dorocznej konferencji.

Posty o szczepionkach i odrze

The Guardian znalazł na przywróconych i nowych stronach CHD publikacje, które według oceny gazety mogą naruszać zasady Meta dotyczące szkodliwej dezinformacji medycznej. W szczególności jeden film zawierał wprowadzające w błąd twierdzenie o śmiertelnym zagrożeniu, jakie szczepionki stanowią dla dzieci. Inne publikacje negowały bezpieczeństwo i skuteczność szczepień, podważały bezpieczeństwo szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce oraz zawierały twierdzenia o zagrożeniach związanych ze szczepionkami przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego.

Meta nie skomentowała, dlaczego ponownie dopuściła CHD do swoich platform ani dlaczego zezwala na publikacje, które mogą być sprzeczne z jej polityką. Przedstawiciele organizacji nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

Według The Guardian w tym roku w USA odnotowano 10 zgonów związanych z odrą. Kraj stracił również status eliminacji odry 26 lat po jego uzyskaniu.

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