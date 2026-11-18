У США компанія Meta дозволила антивакцинній організації Children’s Health Defense (CHD), яку роками очолював Роберт Кеннеді-молодший, знову користуватися Facebook та Instagram. Групу заблокували на обох платформах у 2022 році через неодноразові порушення політики щодо дезінформації.

Як повідомляє The Guardian, від травня до вересня 2026 року CHD відновила або створила шість акаунтів у Facebook та Instagram. За даними видання, на цих сторінках поширювали неправдиву й оманливу інформацію про вакцини та смертельні спалахи кору.

Повернення після блокування

У 2022 році Meta пояснювала видалення облікових записів CHD повторними порушеннями правил платформи. Компанія зазначала, що акаунти суперечили стандартам спільноти щодо дезінформації, яка може завдати фізичної шкоди.

У 2023 році Meta відновила Instagram-акаунт Кеннеді, заблокований у 2021 році через поширення неправдивої інформації про COVID-19 і вакцини. Компанія тоді пояснила це тим, що він був активним кандидатом у президенти США, водночас заявивши, що не відновлюватиме сторінки CHD.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нині Кеннеді обіймає посаду міністра охорони здоров’я США та зберігає тісні зв’язки з організацією. У вересні він був головним спікером на її щорічній конференції.

Пости про вакцини та кір

The Guardian виявила на відновлених і нових сторінках CHD публікації, які, за оцінкою видання, можуть порушувати правила Meta щодо шкідливої медичної дезінформації. Зокрема, один ролик містив оманливе твердження про смертельну небезпеку вакцин для дітей. Інші публікації заперечували безпечність і ефективність вакцинації, ставили під сумнів безпечність щеплення від кору, паротиту та краснухи та містили твердження про небезпеку вакцин проти вірусу папіломи людини.

Meta не прокоментувала, чому знову допустила CHD до платформ і чому дозволяє публікації, які можуть суперечити її політиці. Представники організації на запити про коментар не відповіли.

За даними The Guardian, цього року у США зафіксували 10 смертей, пов’язаних із кором. Країна також втратила статус елімінованого кору через 26 років після його здобуття.

Читай нас у