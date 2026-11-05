在美国，OpenAI承诺将全额支付其未来拥有并运营的数据中心的电力成本。这项承诺被纳入有关此类设施的一套新原则中，CNBC报道。

数据中心承诺

该公司还表示，将让当地社区参与项目讨论，公布建设计划，并且不会与官员签订保密协议。OpenAI承诺保护电力费率缴纳者。

在其政策文件中，该公司呼吁立法者将类似要求写入法律。OpenAI全球事务主管克里斯·莱汉告诉记者，该文件总结了公司的经验，旨在为行业参与者设定较高的最低标准。

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选民反应

该声明是在美国地方投票两天后发布的，当时选民大多支持限制数据中心，或否决了有利于其建设的倡议。根据Ballotpedia的分析以及CNBC汇总的结果，在10个州的41项地方倡议中，选民仅在一例中支持了有利于开发建设的倡议。

整个夏季，两大政党的支持者对人工智能数据中心的反对都在增加。担忧通货膨胀、食品和燃料价格的消费者担心，此类设施可能加剧对环境的损害、提高公用事业账单，并导致工作岗位流失。

OpenAI使用数据中心为客户提供服务并开发新的人工智能模型。今年2月，该公司告诉投资者，计划到2030年在计算能力上总计投入6000亿美元，随后又宣布在佐治亚州和俄亥俄州建设大规模数据中心项目。

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