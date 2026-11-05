В США компания OpenAI пообещала полностью оплачивать расходы на электроэнергию для будущих дата-центров, которыми она будет владеть и управлять. Это обязательство вошло в новый пакет принципов, касающихся таких объектов, сообщает CNBC.

Обязательства для дата-центров

Компания также заявила, что будет привлекать местные сообщества к обсуждению проектов, публиковать планы строительства и не будет заключать соглашения о неразглашении с должностными лицами. OpenAI пообещала защищать плательщиков тарифов на электроэнергию.

В своем программном документе компания призвала законодателей закрепить подобные требования в законах. Директор OpenAI по глобальным вопросам Крис Лехейн сказал журналистам, что документ обобщает опыт компании и должен установить высокий минимальный стандарт для участников отрасли.

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Реакция избирателей

Заявление прозвучало через два дня после местных голосований в США, где избиратели в основном поддержали ограничения для дата-центров или отклонили инициативы в пользу их строительства. Согласно анализу Ballotpedia и результатам, собранным CNBC, из 41 местной инициативы в 10 штатах лишь в одном случае избиратели поддержали инициативу, благоприятную для застройки.

В течение лета сопротивление дата-центрам для искусственного интеллекта росло среди сторонников обеих политических партий. Потребители, обеспокоенные инфляцией, ценами на продукты и топливо, опасались, что такие объекты могут усилить вред окружающей среде, повысить счета за коммунальные услуги и привести к потере рабочих мест.

OpenAI использует дата-центры для обслуживания клиентов и разработки новых моделей ИИ. В феврале компания сообщила инвесторам, что к 2030 году планирует потратить в общей сложности 600 млрд долларов на вычислительные мощности, а позднее объявила о масштабных проектах дата-центров в штатах Джорджия и Огайо.

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