OpenAI пообіцяла оплачувати електроенергію для своїх дата-центрів — CNBC

У США компанія OpenAI пообіцяла повністю оплачувати витрати на електроенергію для майбутніх дата-центрів, якими вона володітиме та управлятиме. Це зобов’язання увійшло до нового пакета принципів щодо таких об’єктів, повідомляє CNBC.

Зобов’язання для дата-центрів

Компанія також заявила, що залучатиме місцеві громади до обговорення проєктів, публікуватиме плани будівництва та не укладатиме угод про нерозголошення з посадовцями. OpenAI пообіцяла захищати платників тарифів на електроенергію.

У своєму програмному документі компанія закликала законодавців закріпити подібні вимоги в законах. Директор OpenAI з глобальних питань Кріс Лехейн сказав журналістам, що документ узагальнює досвід компанії та має встановити високий мінімальний стандарт для учасників галузі.

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Реакція виборців

Оголошення пролунало через два дні після місцевих голосувань у США, де виборці переважно підтримали обмеження для дата-центрів або відхилили ініціативи на користь їхнього будівництва. За даними аналізу Ballotpedia та результатів, зібраних CNBC, із 41 місцевої ініціативи у 10 штатах лише в одному випадку виборці підтримали ініціативу, сприятливу для забудови.

Протягом літа опір дата-центрам для штучного інтелекту зростав серед прихильників обох політичних партій. Споживачі, занепокоєні інфляцією, цінами на продукти та пальне, побоювалися, що такі об’єкти можуть посилити шкоду для довкілля, підвищити рахунки за комунальні послуги та призвести до втрати робочих місць.

OpenAI використовує дата-центри для обслуговування клієнтів і розробки нових моделей ШІ. У лютому компанія повідомила інвесторам, що до 2030 року планує витратити загалом 600 млрд доларів на обчислювальні потужності, а згодом оголосила про масштабні проєкти дата-центрів у штатах Джорджія та Огайо.

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