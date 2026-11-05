W Stanach Zjednoczonych firma OpenAI zobowiązała się w pełni pokrywać koszty energii elektrycznej dla przyszłych centrów danych, które będzie posiadać i którymi będzie zarządzać. Zobowiązanie znalazło się w nowym pakiecie zasad dotyczących takich obiektów, informuje CNBC.

Zobowiązania dotyczące centrów danych

Firma oświadczyła również, że będzie angażować lokalne społeczności w dyskusje na temat projektów, publikować plany budowy oraz nie będzie zawierać umów o zachowaniu poufności z urzędnikami. OpenAI zobowiązało się chronić odbiorców energii elektrycznej rozliczanych według taryf.

W swoim dokumencie programowym firma wezwała ustawodawców do zapisania podobnych wymogów w prawie. Dyrektor OpenAI ds. globalnych Chris Lehane powiedział dziennikarzom, że dokument podsumowuje doświadczenia firmy i ma ustanowić wysoki minimalny standard dla uczestników branży.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja wyborców

Ogłoszenie nastąpiło dwa dni po lokalnych głosowaniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyborcy przeważnie poparli ograniczenia dla centrów danych lub odrzucili inicjatywy sprzyjające ich budowie. Według analizy Ballotpedia oraz wyników zebranych przez CNBC, spośród 41 lokalnych inicjatyw w 10 stanach tylko w jednym przypadku wyborcy poparli inicjatywę korzystną dla zabudowy.

Latem sprzeciw wobec centrów danych dla sztucznej inteligencji rósł wśród zwolenników obu partii politycznych. Konsumenci zaniepokojeni inflacją oraz cenami żywności i paliwa obawiali się, że takie obiekty mogą pogłębić szkody dla środowiska, podnieść rachunki za media i doprowadzić do utraty miejsc pracy.

OpenAI wykorzystuje centra danych do obsługi klientów i opracowywania nowych modeli AI. W lutym firma poinformowała inwestorów, że do 2030 roku planuje wydać łącznie 600 mld dolarów na moce obliczeniowe, a później ogłosiła wielkoskalowe projekty centrów danych w stanach Georgia i Ohio.

Czytaj nas na