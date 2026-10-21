巴基斯坦与马尔代夫签署20份合作谅解备忘录——Dawn

在伊斯兰堡，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫和马尔代夫总统穆罕默德·穆伊兹出席了两国之间20份谅解备忘录的签署仪式。巴基斯坦总理表示，伊斯兰堡希望进一步加强与马尔代夫的关系，Dawn报道称。

合作领域

这些备忘录涉及国防合作、海上安全、信息技术、网络安全和人工智能。文件还涵盖打击非法贩运和毒品、社会保护、医疗保健以及食品监管机构之间的合作。

另有备忘录涉及招募医务人员、职业教育、青年和体育项目、航空连接以及警察学院之间的互动。双方还签署了有关农业、贸易、渔业、环境保护、教育、旅游、艺术和文化合作的文件。

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马尔代夫总统访问

穆伊兹应夏巴兹·谢里夫邀请，于10月20日抵达伊斯兰堡进行为期三天的访问。这是11年来马尔代夫总统首次访问巴基斯坦。两国还正在纪念1966年建立外交关系60周年。

签署仪式前，马尔代夫总统在巴基斯坦总理官邸受到仪仗队迎接。穆伊兹还在那里种下一株树苗。根据巴基斯坦外交部此前的消息，在此次访问期间，他原计划与巴基斯坦总统阿西夫·阿里·扎尔达里会面，并与夏巴兹·谢里夫举行会谈。

当天早些时候，巴基斯坦副总理兼外交部长伊沙克·达尔会见了穆伊兹。据巴基斯坦外交部称，双方讨论了扩大贸易、投资、教育、应对气候变化和旅游领域的合作。访问期间还计划举行巴基斯坦-马尔代夫商业论坛，以寻找贸易和投资机会。

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