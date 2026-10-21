В Исламабаде премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и президент Мальдив Мохамед Муиззу присутствовали на подписании 20 меморандумов о взаимопонимании между двумя странами. Пакистанский премьер заявил, что Исламабад стремится и далее укреплять отношения с Мальдивами, сообщает Dawn.

Сферы сотрудничества

Меморандумы касаются оборонного сотрудничества, морской безопасности, информационных технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта. Документы также охватывают противодействие незаконному обороту и наркотикам, социальную защиту, здравоохранение и сотрудничество между органами контроля за продуктами питания.

Отдельные меморандумы посвящены набору медицинских работников, профессиональному образованию, молодежным и спортивным программам, авиасообщению и взаимодействию полицейских академий. Также подписаны документы о сотрудничестве в сельском хозяйстве, торговле, рыболовстве, охране окружающей среды, образовании, туризме, искусстве и культуре.

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Визит президента Мальдив

Муиззу прибыл в Исламабад 20 октября с трехдневным визитом по приглашению Шехбаза Шарифа. Это первый визит президента Мальдив в Пакистан за 11 лет. Страны также отмечают 60-летие дипломатических отношений, установленных в 1966 году.

Перед церемонией подписания президента Мальдив встретили в резиденции премьер-министра Пакистана с почетным караулом. Муиззу также посадил там саженец. Согласно предыдущему сообщению МИД Пакистана, в рамках визита он должен был встретиться с президентом Пакистана Асифом Али Зардари и провести переговоры с Шехбазом Шарифом.

Ранее в тот же день вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар встретился с Муиззу. По данным МИД Пакистана, стороны обсудили расширение сотрудничества в торговле, инвестициях, образовании, борьбе с изменением климата и туризме. В ходе визита также планировалось провести Пакистано-мальдивский бизнес-форум для поиска возможностей в торговле и инвестициях.

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