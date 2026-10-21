Pakistan i Malediwy podpisały 20 memorandum o współpracy — Dawn

W Islamabadzie premier Pakistanu Shehbaz Sharif i prezydent Malediwów Mohamed Muizzu uczestniczyli w podpisaniu 20 memorandum o porozumieniu między dwoma państwami. Pakistański premier oświadczył, że Islamabad dąży do dalszego wzmacniania relacji z Malediwami, informuje Dawn.

Obszary współpracy

Memoranda dotyczą współpracy obronnej, bezpieczeństwa morskiego, technologii informacyjnych, cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. Dokumenty obejmują również przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi i narkotykom, ochronę socjalną, opiekę zdrowotną oraz współpracę między organami kontroli żywności.

Osobne memoranda poświęcono rekrutacji pracowników medycznych, szkolnictwu zawodowemu, programom młodzieżowym i sportowym, połączeniom lotniczym oraz współdziałaniu akademii policyjnych. Podpisano także dokumenty o współpracy w rolnictwie, handlu, rybołówstwie, ochronie środowiska, edukacji, turystyce, sztuce i kulturze.

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Wizyta prezydenta Malediwów

Muizzu przybył do Islamabadu 20 października z trzydniową wizytą na zaproszenie Shehbaza Sharifa. Jest to pierwsza wizyta prezydenta Malediwów w Pakistanie od 11 lat. Kraje obchodzą także 60. rocznicę stosunków dyplomatycznych ustanowionych w 1966 roku.

Przed ceremonią podpisania prezydent Malediwów został powitany w rezydencji premiera Pakistanu z honorową wartą. Muizzu zasadził tam również drzewko. Według wcześniejszego komunikatu pakistańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ramach wizyty miał spotkać się z prezydentem Pakistanu Asifem Alim Zardarim i przeprowadzić rozmowy z Shehbazem Sharifem.

Wcześniej tego dnia wicepremier i minister spraw zagranicznych Pakistanu Ishaq Dar spotkał się z Muizzu. Według pakistańskiego MSZ strony omówiły rozszerzenie współpracy w handlu, inwestycjach, edukacji, walce ze zmianą klimatu i turystyce. Podczas wizyty planowano również przeprowadzić Pakistańsko-Malediwskie Forum Biznesowe w celu poszukiwania możliwości w handlu i inwestycjach.

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