在尼泊尔加德满都，两名街头摊贩表示，由于缺乏资金，他们几乎感受不到达赛节——该国最大的印度教节日——即将到来。《加德满都邮报》报道。

26岁的拉尔·库马里·罗卡亚两个月前与家人搬到首都，希望能在尼泊尔赚钱，并让两个儿子有机会上学。此前，她与丈夫住在印度。如今，这家人在卡利马蒂地区租住一间房，丈夫的收入不足以支付房租、食品和孩子们的教育费用。

出行费用

罗卡亚已在街头售卖人造装饰性“摇钱树”一个月。每天，她乘坐小巴前往新路，并在达拉哈拉塔附近走动，试图卖出商品。一株植物售价为50至60尼泊尔卢比，但有时她连五株都难以卖出。

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这名女子表示，前往她家乡朱姆拉的行程，加上交通、餐食和零食，约需1.3万至1.4万尼泊尔卢比。她指出，这趟行程所需的钱本可以支付一个月的房租。赚到的钱经常花在交通和零食上，罗卡亚有时傍晚回家时没有任何收入。

独自过达赛节

66岁的贾努·卡尔基，其家族渊源与卡夫雷县有关，也不打算庆祝达赛节。他独自住在巴克塔普尔，白天有时割草出售，晚上则在新路地区的加德满都购物中心附近售卖瓶装水。这名男子将赚到的钱用于房租、食品和日常需要。

卡尔基说，他未能领取政府发放给老年人的补贴，因为其公民身份证上登记的年龄低于实际年龄。他没有为节日购买新衣服。达赛节当天，他不会卖水，因为他预计大多数人会离开首都前往家人身边，而他将留在自己的房间里。

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