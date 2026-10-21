W Katmandu w Nepalu dwoje ulicznych sprzedawców powiedziało, że z powodu braku środków niemal nie odczuwają zbliżania się Dashain — największego hinduskiego święta w kraju. Informuje o tym Kathmandu Post.

26-letnia Lal Kumari Rokaya przeprowadziła się do stolicy z rodziną dwa miesiące temu, mając nadzieję na zarobek w Nepalu i zapewnienie swoim dwóm synom możliwości nauki w szkole. Wcześniej mieszkała z mężem w Indiach. Rodzina wynajmuje teraz pokój w dzielnicy Kalimati, a zarobki męża nie wystarczają na czynsz, żywność i edukację dzieci.

Koszty podróży

Rokaya od miesiąca sprzedaje na ulicach sztuczne dekoracyjne „drzewka pieniędzy”. Codziennie jedzie minibusem do New Road i chodzi w pobliżu wieży Dharahara, próbując sprzedać swój towar. Jedna roślina kosztuje od 50 do 60 rupii nepalskich, ale czasem trudno jej sprzedać nawet pięć.

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Według kobiety podróż do jej rodzinnej Jumli, wraz z transportem, jedzeniem i przekąskami, kosztowałaby około 13–14 tys. rupii nepalskich. Zaznaczyła, że pieniądze potrzebne na taką podróż mogłyby pokryć miesięczny czynsz. Zarobione pieniądze często przeznacza na przejazdy i przekąski, a wieczorem Rokaya czasem wraca do domu bez zarobku.

Dashain w samotności

66-letni Gyanu Karki, którego rodzinne korzenie są związane z okręgiem Kavre, również nie planuje świętować Dashain. Mieszka samotnie w Bhaktapurze, w dzień czasem kosi trawę na sprzedaż, a wieczorem sprzedaje wodę butelkowaną w pobliżu Kathmandu Mall w okolicy New Road. Zarobione pieniądze przeznacza na pokój, żywność i codzienne potrzeby.

Karki powiedział, że nie mógł otrzymać państwowego świadczenia dla osób starszych, ponieważ w jego dowodzie obywatelstwa widnieje wiek niższy niż rzeczywisty. Nie kupił nowych ubrań na święto. W dniu Dashain nie będzie sprzedawał wody, ponieważ spodziewa się, że większość ludzi wyjedzie ze stolicy do swoich rodzin, i pozostanie w swoim pokoju.

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