В Катманду, Непал, двое уличных продавцов рассказали, что из-за нехватки средств почти не ощущают приближения Дашаина — крупнейшего индуистского праздника страны. Об этом сообщает Kathmandu Post.

26-летняя Лал Кумари Рокая переехала в столицу с семьей два месяца назад, надеясь зарабатывать в Непале и дать двум сыновьям возможность учиться в школе. Ранее она жила с мужем в Индии. Теперь семья снимает комнату в районе Калимати, а заработка мужа не хватает на аренду, продукты и обучение детей.

Расходы на дорогу

Рокая уже месяц продает на улицах искусственные декоративные «денежные деревья». Каждый день она едет на микроавтобусе до Нью-Роуд и ходит возле башни Дхарахара, пытаясь продать товар. Одно растение стоит от 50 до 60 непальских рупий, но иногда ей трудно продать даже пять.

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По словам женщины, поездка в ее родную Джумлу с учетом транспорта, еды и перекусов обойдется примерно в 13–14 тысяч непальских рупий. Она отметила, что средства, необходимые для такой поездки, могли бы покрыть месячную аренду жилья. Заработанные деньги часто уходят на проезд и перекус, а вечером Рокая иногда возвращается домой без заработка.

Дашаин в одиночестве

66-летний Гьяну Карки, чьи семейные корни связаны с округом Кавре, также не планирует праздновать Дашаин. Он живет один в Бхактапуре, днем иногда косит траву на продажу, а вечером продает бутилированную воду возле Kathmandu Mall в районе Нью-Роуд. Заработанные деньги мужчина тратит на комнату, продукты и повседневные нужды.

Карки рассказал, что не смог получить государственную выплату для пожилых людей, поскольку в его удостоверении гражданина указан возраст меньше фактического. Новой одежды к празднику он не покупал. В день Дашаина мужчина не будет продавать воду, так как ожидает, что большинство людей уедет из столицы к своим семьям, и останется в своей комнате.

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