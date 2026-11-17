2026年9月30日，在美国佛罗里达州那不勒斯，一辆特斯拉Model X驶离道路，撞上交通信号灯杆并发生翻车。事故导致车内一名50岁女乘客死亡，48岁司机受轻伤，无生命危险。

据Electrek报道，特斯拉提交给美国国家公路交通安全管理局的报告显示，Autopilot或Full Self-Driving处于激活状态。该公司将系统状态标记为“Verified Engaged”，即通过其自身的远程信息处理数据确认系统已被激活。

事故经过

事故发生在晚上约11时43分，地点位于科利尔县Golden Gate Parkway、靠近与Estuary Boulevard交叉路口处。根据佛罗里达州公路巡逻队的说法，这辆SUV当时向东行驶，驶离车行道，在交叉路口拐角处撞上交通信号灯杆后翻车。

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特斯拉报告指出，车辆碰撞前的速度为每小时39英里，约合63公里/小时。该文件还记录了安全气囊展开、车辆前部和顶部受损，以及与灯杆或树木发生碰撞。

视频和车辆数据

特斯拉告诉监管机构，其持有视频记录、远程信息处理数据以及车辆事件数据记录器的数据。该公司表示，其是通过自身的远程信息处理系统得知这起事故的。

同时，特斯拉以机密商业信息为由隐去了事故经过描述、软件版本以及有关道路是否符合该系统运行条件的信息。佛罗里达州公路巡逻队仍在继续调查，事故原因尚未得到官方确定。Autopilot或FSD处于激活状态的数据本身，并不能确定该系统是否造成了碰撞。

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