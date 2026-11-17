W Naples na Florydzie w USA 30 września 2026 roku Tesla Model X zjechała z drogi, uderzyła w słup sygnalizacji świetlnej i przewróciła się. W wypadku zginęła 50-letnia pasażerka samochodu, a 48-letni kierowca doznał obrażeń niezagrażających życiu.

Jak informuje Electrek, w raporcie Tesli dla amerykańskiej Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wskazano, że system Autopilot lub Full Self-Driving był aktywny. Firma oznaczyła status systemu jako "Verified Engaged", czyli potwierdziła jego aktywację danymi z własnej telematyki.

Okoliczności wypadku

Do wypadku doszło około godziny 23:43 na Golden Gate Parkway w hrabstwie Collier, w pobliżu skrzyżowania z Estuary Boulevard. Według Florida Highway Patrol SUV jechał na wschód, zjechał z jezdni, uderzył w słup sygnalizacji świetlnej na rogu skrzyżowania i przewrócił się.

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W raporcie Tesli wskazano, że prędkość samochodu przed zderzeniem wynosiła 39 mil na godzinę, czyli około 63 km/h. Dokument odnotowuje także zadziałanie poduszek powietrznych, uszkodzenia przedniej i górnej części pojazdu oraz zderzenie ze słupem lub drzewem.

Nagrania i dane pojazdu

Tesla poinformowała regulatora, że posiada nagrania wideo, dane telemetryczne oraz rejestrator danych zdarzenia w pojeździe. Według firmy o wypadku dowiedziała się dzięki własnej telematyce.

Jednocześnie Tesla utajniła opis okoliczności wypadku, wersję oprogramowania oraz informacje o zgodności drogi z warunkami działania systemu jako poufne informacje handlowe. Florida Highway Patrol kontynuuje śledztwo, a przyczyna wypadku nie została oficjalnie ustalona. Same dane o aktywności Autopilota lub FSD nie określają, czy system był przyczyną zderzenia.

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