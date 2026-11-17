В Нейплсе, штат Флорида, США, 30 сентября 2026 года Tesla Model X съехала с дороги, врезалась в опору светофора и перевернулась. В результате аварии погибла 50-летняя пассажирка автомобиля, а 48-летний водитель получил травмы, не угрожающие жизни.

Как сообщает Electrek, в отчете Tesla для Национальной администрации безопасности дорожного движения США указано, что Autopilot или Full Self-Driving был активен. Компания обозначила статус системы как "Verified Engaged", то есть подтвердила ее активацию данными собственной телематики.

Обстоятельства аварии

Авария произошла около 23:43 на Golden Gate Parkway в округе Коллиер, недалеко от перекрестка с Estuary Boulevard. По данным дорожного патруля Флориды, внедорожник двигался на восток, съехал с проезжей части, столкнулся с опорой светофора на углу перекрестка и перевернулся.

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В отчете Tesla указано, что скорость автомобиля перед столкновением составляла 39 миль в час, или примерно 63 км/ч. Документ также фиксирует срабатывание подушек безопасности, повреждения передней и верхней частей машины, а также столкновение с опорой или деревом.

Видео и данные автомобиля

Tesla сообщила регулятору, что располагает видеозаписями, данными телематики и бортовым регистратором данных о событии автомобиля. По данным компании, об аварии она узнала через собственную телематику.

В то же время Tesla скрыла описание обстоятельств ДТП, версию программного обеспечения и информацию о соответствии дороги условиям работы системы как конфиденциальную коммерческую информацию. Дорожный патруль Флориды продолжает расследование, а причина аварии официально не установлена. Данные об активности Autopilot или FSD сами по себе не определяют, стала ли система причиной столкновения.

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