美国总统唐纳德·特朗普在访问菲律宾马尼拉期间，参加了与泰国签署贸易协议的仪式。根据该协议，泰国将取消对美国出口商品的所有关税，并消除针对美国汽车、医疗器械、药品、乙醇和禽肉的重大非关税壁垒。

泰国还将额外采购价值约26亿美元的美国农产品。特朗普与泰国总理阿努廷·参威拉军举行了简短仪式，并称该协议是“对两国而言不可思议的胜利”，《南华早报》报道。

Quad领导人会晤

在菲律宾首都，特朗普还与Quad领导人举行了会晤。Quad是由美国、澳大利亚、印度和日本组成的非正式组织。这是他在第二个总统任期内首次与该组织互动。

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美国总统称Quad是华盛顿在世界上最重要的伙伴关系之一。他还宣布，该组织成员国将就关键矿产签署数项协议，以加强供应链，并举行首届Quad商界领袖论坛。

计划与习近平会晤

离开马尼拉后，特朗普将前往中国深圳，计划在亚太经合组织峰会期间与中国国家主席习近平会晤。针对台湾问题的提问，美国总统表示，他认为没有必要亲自提出这一问题，因为他认为习近平会提出。

特朗普还表示，美国正在扩大稀土元素生产，且据他所说，美国可在十个月内在这一领域赶上中国。他没有证实朝鲜领导人金正恩是否会抵达深圳，仅表示：“看看会发生什么。”

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