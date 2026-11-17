Prezydent USA Donald Trump podczas wizyty w Manili na Filipinach wziął udział w ceremonii podpisania umowy handlowej z Tajlandią. Zgodnie z porozumieniem Tajlandia zniesie wszystkie cła na amerykański eksport i usunie znaczące bariery pozataryfowe dla samochodów, wyrobów medycznych, produktów farmaceutycznych, etanolu i mięsa drobiowego ze Stanów Zjednoczonych.

Tajlandia ma również kupić dodatkowe amerykańskie produkty rolne o wartości około 2,6 mld dolarów. Trump, który przeprowadził krótką ceremonię z premierem Tajlandii Anutinem Charnvirakulem, nazwał umowę „niesamowitym zwycięstwem dla obu krajów” — informuje South China Morning Post.

Spotkanie liderów Quad

W stolicy Filipin Trump spotkał się również z przywódcami Quad — nieformalnego ugrupowania Stanów Zjednoczonych, Australii, Indii i Japonii. Było to jego pierwsze spotkanie z grupą podczas drugiej kadencji prezydenckiej.

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Prezydent USA nazwał Quad jednym z najważniejszych partnerstw Waszyngtonu na świecie. Ogłosił także, że kraje grupy zawrą kilka porozumień dotyczących minerałów krytycznych, aby wzmocnić łańcuchy dostaw, oraz zorganizują pierwsze forum liderów biznesu Quad.

Planowane spotkanie z Xi Jinpingiem

Po Manili Trump ma udać się do chińskiego Shenzhen, gdzie na marginesie szczytu APEC planuje spotkać się z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem. Odpowiadając na pytanie o Tajwan, prezydent USA powiedział, że nie uważa za konieczne poruszania tej kwestii samemu, ponieważ jego zdaniem zrobi to Xi.

Trump oświadczył również, że Stany Zjednoczone zwiększają produkcję pierwiastków ziem rzadkich i, jak powiedział, mogą dogonić Chiny w tej dziedzinie w ciągu dziesięciu miesięcy. Nie potwierdził, czy przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un przybędzie do Shenzhen, mówiąc jedynie: „Zobaczymy, co się stanie”.

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