Президент США Дональд Трамп під час візиту до Маніли, Філіппіни, взяв участь у церемонії підписання торговельної угоди з Таїландом. Згідно з домовленістю, Таїланд скасує всі мита на американський експорт і прибере значні нетарифні бар’єри для автомобілів, медичних виробів, фармацевтичної продукції, етанолу та м’яса птиці зі США.

Таїланд також має придбати додаткову американську сільськогосподарську продукцію орієнтовно на 2,6 млрд доларів США. Трамп, який провів коротку церемонію з прем’єр-міністром Таїланду Анутіном Чарнвіракулом, назвав угоду «неймовірною перемогою для обох країн», повідомляє South China Morning Post.

Зустріч лідерів Quad

У столиці Філіппін Трамп також провів зустріч із лідерами Quad — неформального об’єднання США, Австралії, Індії та Японії. Це була його перша взаємодія з групою під час другого президентського терміну.

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Президент США назвав Quad одним із найважливіших партнерств Вашингтона у світі. Він також оголосив, що країни групи укладуть кілька угод щодо критично важливих мінералів для зміцнення ланцюгів постачання та проведуть перший форум бізнес-лідерів Quad.

Запланована зустріч із Сі Цзіньпіном

Після Маніли Трамп має вирушити до китайського Шеньчженя, де на полях саміту АТЕС планує зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном. Відповідаючи на запитання про Тайвань, президент США сказав, що не вважає за потрібне самому порушувати це питання, оскільки, на його думку, його порушить Сі.

Трамп також заявив, що США нарощують виробництво рідкісноземельних елементів і, за його словами, можуть наздогнати Китай у цій сфері протягом десяти місяців. Він не підтвердив, чи прибуде лідер Північної Кореї Кім Чен Ин до Шеньчженя, сказавши лише: «Побачимо, що станеться».

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