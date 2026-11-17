Президент США Дональд Трамп во время визита в Манилу, Филиппины, принял участие в церемонии подписания торгового соглашения с Таиландом. Согласно договоренности, Таиланд отменит все пошлины на американский экспорт и устранит существенные нетарифные барьеры для автомобилей, медицинских изделий, фармацевтической продукции, этанола и мяса птицы из США.

Таиланд также должен приобрести дополнительную американскую сельскохозяйственную продукцию примерно на 2,6 млрд долларов США. Трамп, который провел короткую церемонию с премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом, назвал соглашение «невероятной победой для обеих стран», сообщает South China Morning Post.

Встреча лидеров Quad

В столице Филиппин Трамп также встретился с лидерами Quad — неформального объединения США, Австралии, Индии и Японии. Это было его первое взаимодействие с группой во время второго президентского срока.

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Президент США назвал Quad одним из важнейших партнерств Вашингтона в мире. Он также объявил, что страны группы заключат несколько соглашений по критически важным минералам для укрепления цепочек поставок и проведут первый форум лидеров бизнеса Quad.

Запланированная встреча с Си Цзиньпином

После Манилы Трамп должен отправиться в китайский Шэньчжэнь, где на полях саммита АТЭС планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Отвечая на вопрос о Тайване, президент США сказал, что не считает необходимым самому поднимать этот вопрос, поскольку, по его мнению, его поднимет Си.

Трамп также заявил, что США наращивают производство редкоземельных элементов и, по его словам, могут догнать Китай в этой сфере в течение десяти месяцев. Он не подтвердил, прибудет ли лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в Шэньчжэнь, сказав лишь: «Посмотрим, что произойдет».

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